Allegri'den yeni transfer Pogba'ya övgüler: "O, Juventus'un simgesi"

29 yaşındaki Fransız yıldız, daha önce 2012-2016 yılları arasında Juventus'ta futbol oynamıştı.

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, yeni transfer Paul Pogba'nın takımın "simgesi" olacağını söyledi.

Fransız futbolcu, Manchester United ile kariyerinde ikinci kez sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a bedelsiz olarak katıldı.

Ne söylendi?

Allegri, Cuma günü sezon öncesi hazırlık maçında Chivas'ı 2-0 yendikten sonra özel övgülerde bulundu.

Juve hocası, "İyi bir testti. Zaman zaman iyi bir ritimle oynadık, takım bugünlerde Torino'da çok çalıştı ve bunu görebiliyordunuz.

"Pogba iyi oynadı, üzerinde çalışması gereken birkaç unsur vardı ama o bu takımın bir simgesi olacak."

Daha önce 2012'den 2016'ya kadar Juventus oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncu, yazın başlarında kulüpteki ikinci dönemini geçirmek için geldi.

Hazırlık maçları

Juventus, bu arada hazırlık maçlarına devam ediyor. Torino ekibi; Dallas, Barcelona ve Real Madrid ile karşılaşarak sezona hazırlanmayı planıyor.

Juventus, hazırlık maçlarının sonuncusunu ise yine bir İspanyol deviyle yapacak. Bu kez Atletico Madrid 7 Ağustos'ta İsrail'in Tel Aviv kentinde rakipleri olacak.

Allegri'nin ekibi, maçtan sekiz gün sonra Sassuolo karşılaşması ile Serie A sezonuna başlıyor.

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