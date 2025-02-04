Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye: "Ben nankör olmayacağım"

Napoli'ye transferi evrakların yetişmemesi nedeniyle gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin'den taraftara mesaj geldi.

Saint-Maximin, Napoli'ye gidecekti

Ancak transferi gerçekleşmedi

"Nankör insanlardan olmayacağını" söyledi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi evrakların yetişmemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. Allan Saint-Maximin sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve Fenerbahçe taraftarına seslendi.

NE SÖYLENDİ? Taraftarlara sabaha karşı yaptığı paylaşımla cevap veren Maximin şu ifadeleri kullandı: "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim, çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ve bunlar sadece kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum. Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım birçok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size açıklayacağım."

"Bir yalan, gerçek hala ayakkabılarını giyerken dünyanın yarısını dolaşabilir. Saha dışında ne olursa olsun, sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri gibi gördüğünüz için teşekkür ederim."

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BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin için Napoli harekete geçmişti. Fenerbahçe, Al Ahli ve Napoli'nin anlaşması sonrası Fransız oyuncunun İtalyan ekibine transfer süreci başlamıştı. Ancak Avrupa'da transferin son günü evraklar yetişmeyince llan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de kaldı.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe taraftarı, Maximin'e sosyal medyada destek verdi ve takımın en önemli futbolcularından biri olduğunu yazdı.