Liverpool'un dünyaca ünlü kalecisi sezon için belirleyici olacak bir döneme girdiklerini ve iyi konsantre olmaları gerektiğini söyledi.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson takımının 2-1 kazandığı Leicester City karşılaşmasının ardından sezonun geri kalan bölümü için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Bahanelerin arkasına sığınamayacaklarını belirten Alisson, Dünya Kupası'nın ardından ikinci maça çıktıklarını ve dinlenmek için yeterince zaman bulduklarını söyledi.

Alisson ne söyledi?

"Kendimden ve Dünya Kupası'na giden diğer oyunculardan bahsetmişken artık turnuvanın son erdiğini kavramamız gerekiyor. Orada milli takımda bazı maçlar oynadık ancak Dünya Kupası bittikten sonra aklımızı tamamen oynadığımız kulüplere vermemiz gerekiyor. Şimdi sezonun gerçekten de önemli bir bölümüne geldik. Tamamen odaklanmamız gerekiyor. Şu ana kadar olduğundan daha iyisini yapmalıyız. Bu sadece bir zihniyet ve konsantrasyon meselesi"

Premier Lig'de arka arkaya dört galibiyet elde eden Liverpool, ilk dört sıranın beş puan gerisinde yer alıyor. Nottingham Forest ve Leeds karşısında alınan şoke edici mağlubiyetlerin ardından toparlanma sürecine giren Liverpool, Dünya Kupası'nın ardından Katar'daki organizasyonun yıldızı olan Cody Gakpo'yu transfer ederek güçlenmişti.