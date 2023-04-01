Beşiktaş’ın eski sportif direktörü, Islam Slimani ile Fenerbahçe’den önce siyah-beyazlı takımın ilgilendiğini söyledi.

Beşiktaş’ın eski sportif direktörü Ali Naibi, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı sürece değindi. Futbol Arena’da Mehmet Ayan’ın hazırladığı Aykırı Sorular programına konuk olan Naibi, Cenk Tosun’un Şampiyonlar Ligi’ndeki dikkat çeken performansı sonrasında Everton’a satılmasının ardından Vagner Love’un yanı sıra Cezayirli golcü Islam Slimani ile de ilgilendiklerini söyledi.

Ali Naibi ne söyledi?

Kendisinin ve Şenol Güneş’in tercihinin Slimani olduğunu ancak o dönemki şartların etkisiyle Love’un transfer edildiğini aktaran Naibi, “Slimani daha sonra Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’e geldi ama başaralı olamadı. Belki o dönem bize gelse başarılı olabilirdi. Şenol Güneş de iki isim arasında kaldığım sırada Slimani’yi tercih etmişti ama bu transfer gerçekleşmedi” dedi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Slimani Süper Lig’de şans bulduğu 15 karşılaşmada bir gol atmıştı. Fenerbahçe’nin ardından Monaco forması giyen Slimani Ligue 1’de oynadığı 18 maça dokuz gol ve yedi asist sığdırmıştı. Şu anda Belçika ekibi Anderlecht’in formasını giyen ve yedi maçta altı gol atan Slimani, kariyerinin en iyi dönemini Jorge Jesus’un yönetimi altında Sporting Lizbon’da yaşamıştı.