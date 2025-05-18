Ali Koç Fenerbahçe'nin Eylül ayında yeni bir başkan için seçime gideceğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Koç, camiada imza toplanarak kongreye gidilmesi yönündeki girişimlerin kulüp tarihinde bir ilk olduğunu belirtti ve bunun Fenerbahçe geleneğiyle bağdaşmadığını vurguladı.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da tabii ki bizlere aittir. Şunu önemle ifade etmek isterim ki camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması bugüne dek hiç yaşanmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat yaratacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır”

Fikstür sonrası tarih netleşecek

Net tarihin fikstürün açıklanmasının ardından belirleneceğini belirten Koç, “Eylül ayında gerçekleştirmek üzere bir olağanüstü kongre kararı aldık. Fikstür belli olduktan sonra net tarih açıklanacaktır. Olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulumuzla birlikte Eylül ayında yapma kararımız bir inat değil, inanç ve sorumluluktan ibarettir” dedi.

Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024'te yapılan seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan Ali Koç ve yönetimi seçimi kazanarak göreve devam etmişti. 2018'den bu yana başkanlık görevini sürdüren Koç, 26.947 geçerli oyun 16.464'ünü alarak Haziran 2027'ye kadar başkan seçilmişti.