Alex Telles Chelsea'ye, %10'u Galatasaray'a

Chelsea'ye transferi gündemde olan Alex Telles, eğer imza atarsa Galatasaray da bu transferden elde edilecek kârın %10'unu alacak.

sezon sonunda 'dan Alex Telles'i transfer etmek için harekata geçiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse da para kazanacak.

A Bola'nın haberine göre; 2020/21 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan Alex Telles'i bonservissiz olarak elinden kaçırmak istemeyen Porto, Chelsea'nin teklifine sıcak bakıyor.

Daha önce Ivan Marcano, Hector Herrera ve Yacine Brahimi'nin Porto'dan bedelsiz olarak ayrılması Potekiz devinin bu transfere sıcak bakmasını sağlıyor.

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27 yaşındaki Alex Telles'in yıllık 6 milyon euro maaş talebi bulunuyor. Bu bedel de Porto'nun elini zayıflatıyor.

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2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles için sarı-kırmızılılar 6.5 milyon euro bonservis bedeli kazanmıştı. Anlaşmada ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından kârın %10'u Galatasaray'a gidecek maddesi bulunuyordu.

'un da ilgi duyduğu Alex Telles'i satarak para kazanmak isteyen Porto, böylelikle Galatasaray'ın kasasına da katkı yapmış olacak.