Fenerbahçe’nin efsane isminin teknik direktörlük macerası büyük bir hayal kırıklığıyla başladı.

Fenerbahçe’nin futboldaki yolculuğuna teknik direktör olarak devam eden efsane ismi Alex de Souza’nın ilk A takım deneyimi büyük bir hüsranla başladı.

Brezilya Serie B takımlarından Avai’yi çalıştıran Alex, takımının ligin ilk haftasında Guarani deplasmanında 4-1 mağlup olmasının önüne geçemedi ve ilk hafta itibarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da yer alan ancak ligi 38 maç sonunda topladığı 35 puanla 19. Sırada tamamlayan ve bir alt lige düşen Avai, yeni sezon öncesinde göreve Alex’i getirmiş ve yeniden bir yapılanmaya gitmişti.

Son altı maçta da gülemedi

Alex liderliğinde sezon öncesindeki Catarinense 1 organizasyonunu 11 maçta 17 puanla tamamlayan Avai, çeyrek finalde penaltılar sonrası Criciuma’ya elenmişti.

Brezilya Kupası’nda ise Retro takımına elenen ve oynadığı son altı maçı da kazanamayan Avai’nin kötü gidişinin ne zaman son bulacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Alex yönetimindeki Avai bir sonraki maçını 21 Nisan’da Mirassol FC takımına karşı oynayacak. Antrenörlüğe Brezilya’nın köklü kulüplerinden Sao Paulo’nun altyapısında başlayan Alex, Türkiye’den gelen çok sayıda teklifi geri çevirmişti.