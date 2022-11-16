Alex de Souza Brezilya takımı Avai'nin yeni teknik direktörü oldu
Aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırdıktan sonra futbol antrenörlüğüne başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu.
Teknik adamlık kariyerine Sao Paulo'nun U19 takımını çalıştırarak başlayan Alex, bu sezon Brezilya Serie A'ya veda eden ve gelecek sezon Serie B'de yer alacak olan Avai'nin başına geçti.
Alex için imza töreninin 22 Kasım'da düzenleneceği belirtilirken, genç teknik direktör yeni kulübünde başarılı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Televizyon yorumculuğu da yapmıştı
Son beş yıldır antrenörlük için gerekli lisansları alabilmek için eğitim gören Alex böylece kariyerinde ilk kez A takım çalıştırma deneyimi yaşamış olacak ve yeni bir maceraya başlayacak.
Futbol yaşantısını noktalamasının ardından bir süre televizyon yorumculuğu yapan Alex, kariyeri boyunca çok sayıda önemli takımın formasını giymişti.
Futbol tarihinin en golcü 10 numaralarından biri olan efsane isim Coritiba altyapısında başladığı kariyerinde Palmeiras, Parma, Flamengo, Cruzeiro ve Fenerbahçe formaları giyerken, Brezilya Milli Takımı ile de 48 maça çıkmıştı.
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