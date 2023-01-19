A Takım seviyesinde teknik direktörlük yapmaya başlayan efsane futbol adamı ikinci maçında galibiyetle tanıştı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi Avai, Alex yönetimindeki ilk galibiyetini Catarinense 1'de karşılaştığı Camboriu karşısında 3-0'lık skorla aldı.

Organizasyondaki ilk maçında Chapecoense'ye 2-0 yenilen Avai'ye galibiyeti getiren goller

45 ve 54'te Waguininho ile 49. dakikada Felipe Silva'nın ayağından geldi.

Futbolu bırakmasının ardından antrenörlüğe Sao Paulo altyapısında başlayan Alex, A takım seviyesinde ilk galibiyetini elde ederken, maçın ardından büyük bir sevinci yaşadı.

Türkiye'den teklifler aldı

Bu skorun ardından 12 takımlı Catarinense 1'de iki maç sonunda üç puanla dördüncü sıraya yerleşen Avai, bir sonraki maçını 21 Ocak Cumartesi günü saat 22.00'de Marcilio Dias deplasmanında oynayacak.

Adı sıklıkla Türkiye'den kulüplerle de anılan 45 yaşındaki futbol adamı buna rağmen Süper Lig'de görev yapmazken, ülkesinde kalıp antrenör lisans kurslarını tamamlamayı tercih etmişti.

Brezilya'da Flamengo, Palmeiras ve Cruzeiro gibi önemli takımların formasını giyen efsane oyuncu, ülkesinin formasını ise A milli takım düzeyinde 48 kez giydi.