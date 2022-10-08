İtalyan efsane, Brezilyalı fenomeni unutamıyor.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, son dönemde dünya futbolunun gündemine oturdu.

İngiltere Premier Lig'e çok çabuk uyum sağlayan Norveçli yıldız, rekor üstüne rekor kırarken bu konu hakkında birçok isim yorum yapıyor.

Haaland'ın canavarca sergilediği performans, son olarak AC Milan'ın efsane stoperi Alessandro Nesta'ya soruldu.

İtalyan eski futbolcu, Haaland'ı Brezilyalı fenomen Ronaldo ile kıyasladı.

Ne söylendi?

Nesta, Haaland sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Ben, Brezilyalı Ronaldo'ya karşı oynadım. Haaland çok iyi ama Ronaldo bambaşkaydı. Messi'ye, Cristiano'ya karşı da oynadım. Ronaldo Nazario gerçekten farklıydı."

"Eğer Haaland'a rakip olsaydım ona yakın olmaya çalışırdım. Koşusuna başladığında onu engelleyebilirdim. Eğer fazla alan verirseniz, ölürsünüz."

Erling Haaland'ı ne bekliyor?

Bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 12 maça çıkan Haaland, 19 gol kaydedip üç asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'de iç sahada üç maçta üst üste hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Manchester City, ligde 8 Ekim'de Southampton'ı konuk edecek ve Haaland yeni rekorlar peşinde olacak.