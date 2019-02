Juventus ve İtalya Milli Takımı efsanesi Alessandro Del Piero da kulüp sahibi olan eski futbolcular kervanında yer alıyor.

Emekli futbolcu, ABD'de bir futbol kulübünün sahibi olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan ve gizli tutan Del Piero'nun, Los Angeles merkezli LA10 FC'nin sahibi olduğu açıklandı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Dünya Kupası sahibi ve dünyaca ünlü futbolcu Alessandro Del Piero'nun LA10 FC'nin sahibi olduğunu açıklamaktan onur duyuyoruz'' ifadeleri yer aldı.

Los Angeles silüetinin yer aldığı kulüp armasındaki siyah-beyaz tema dikkat çekerken kulüp adında da geçen '10' sayısı logoda da yer alıyor. 10 numaralı formasıyla hatırlanan Del Piero'nun kulübüne de bu nedenle böyle bir isim verdiği öngörülüyor.

LA10 FC is proud to reveal that World Cup Champion and All World Footballer @delpieroale, who wore the #10 his entire career, is our owner and forever revered. LA10 pure passion! pic.twitter.com/521G9Hro1x