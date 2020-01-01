Alessandro Del Piero: Guardiola'nın kaderinde Juventus var

Juventus'un efsane oyuncusu, Avrupa kupalarından men edilen Manchester City'nin teknik direktörünün İngiliz ekipten ayrılabileceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildi.

Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibin teknik direktörü Pep Guardiola'nın takımdan ayrılacağı ve 'un başına geçeceği konuşulmaya başlandı.

İtalyan ekibin efsanellerinden Alessandro Del Piero, 2021 yılına kadar Manchester City'le sözleşmesi bulunan Guardiola'nın kaderinde Juventus'un olabileceğini söyledi.

Daha fazla takım

Laureus Spor Ödülleri'ne katılan Del Piero, muhabirlere yaptığı açıklamada "İtalya'da, Guardiola ve bazı oyuncuların kulüpten ayrılacağına dair söylentiler var. Bütün takımlar Manchester City'den bir şey alabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz yaz Pep'in Juventus'a gelebileceği konuşulmuştu. Dünyadaki bütün kulüpler Pep'in takımlarını çalıştırmasını ister ve ben de onu İtalya'da görmeyi çok isterim. İspanya, ve İngiltere'de kupalar kazandı. Belki de bu yolun sonunda İtalya vardı. Kaderinde Juventus'u çalıştırmak olabilir" ifadelerini kullandı.