Alejandro Garnacho: Manchester United altyapısında bir Ronaldo hayranı

17 yaşındaki oyuncu, bu sezon FA Youth Cup'ta takımı için harikalar yarattı ve Arjantin Milli Takımı için sürpriz bir davet aldı.

Alejandro Garnacho ismini İngiliz futbolunda duyurmak istiyorsa, bunun yollarından biri hiç şüphesiz Old Trafford'da Cristiano Ronalo'nun ünlü gol sevinci 'siu' eşliğinde birkaç gol atmaktı.

Garnacho, United'ın son dönemde adından en çok söz ettiren genç oyuncularından biri oldu takımının FA Youth Cup'ta yarı finale yükselmesine başrolü oynadı. Golle buluştuğu Wolves maçına dek dört maçta dört gol ve üç asistle oynayan oyuncu, özellikle Everton'a attığı golde yaptığı dribbling ile fazlasıyla ses getirdi.

Scunthorpe United ve Leicester City maçlarını da boş geçmeyen genç oyuncu, gol vuruşlarının ardından idolü Ronaldo'nun gol sevincini tekrarlarken, beş Ballon d'Or kazanan efsane oyuncuyla birlikte Old Trafford'un çimlerine çıkma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi ne kadar istediğini de ortaya koydu.

Manchester United'a 2020 yazında 11 yaşında katıldığı Atletico Madrid'i bırakarak transfer olan Garnacho, İspanyol medyası tarafından Atletico altyapısındaki mücevher olarak nitelendirilmişti. United bu transferi gerçekleştirmek için Real Madrid ve Borussia Dortmund ile çekişirken, iki rakibini de geçmeyi başarmıştı.

Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giydiği ilk 1.5 sezonda U18 ve U23 takımlarının formasını giyen Arjantinli oyuncu, ortalama her 95 dakikada bir gol ya da bir asist yaparak skora etki etti ve oldukça başarılı bir grafik çizdi.

Kulübün Carrington'daki yetkilileri son dönemdeki artan ilgiye rağmen genç yıldız adayının ayaklarının yerden kesilmemesi için oldukça temkinli. United'ın oyuncu geliştirme bölümü lideri Justin Coachrane GOAL'e yaptığı açıklamada bu durumun önemine dikkat çekiyor:

"Garna ile iyi bir ilişkim var ve çizgiyi aşarsa onun için neler yapabileceğimi biliyor. Leicester'a karşı oynanan çeyrek final maçında iyiydi ama daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Yine de şu an bir yolculukta olduğunu unutmamak gerekiyor ve gayet iyi gidiyor. Benim ve ekibimin görevi oyuncuların sahaya odaklanmasını sağlamak ve onların futbola odaklamak. Sadece FA Youth Cup'ı kazanmak istemiyoruz. Aynı zamanda bu oyuncuları A takıma kazandırmak da istiyoruz. Bu yüzden Garna ile birlikte odaklandığımız asıl hedef bu"

Yine de Coachrane ve meslektaşları için Garnacho'nun ayaklarının yere basmasını sağlamak her geçen gün zorlaşabilir. Garnacho pazar günü United taraftarlarının dikkatini çeken Gençlik Kupası performansının ardından Arjantin'in Venezuela ve Ekvador'a karşı oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçları için Lionel Scaloni tarafından geçici olarak kadroya davet edilen 44 oyuncudan biri oldu.

Katar'a katılım hakkı elde edilmesinin ardından Scaloni son maçları genç oyuncuları önümüzdeki dönem için takıma dahil etmek için kullanıyor ve görmek istediği isimlerden biri de Garnacho oldu. Babası İspanyol, annesi ise Arjantinli olan genç oyuncu daha önce alt yaş gruplarında İspanya Milli Takımı'nın formasını giyse de şimdi bir hafta boyunca Lionel Messi ile çalışma fırsatı bulacak.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre A Milli Takım'a çağırıldığı için gururlu olan Garnacho davetin ardından Instagram'da küçük bir çocukken giydiği Arjantin tişörtlü bir fotoğrafını paylaşsa da henüz milli takım için net bir karar vermedi.

Öte yandan United teknik heyeti ve çalışanları Garnacho'nun gördüğü bu ilginin çok çalışmasının bir ürünü olduğuna inanıyor. Manchester United U18 Takımı'nın teknik direktörü Travis Binnion, oyuncusunun özverisine dikkat çekiyor:

"Nasıl iyi oynayacağı anlamaya başladı ve gerçekten çok çalışıyor. Everton maçının sonunda attığı gol kondisyon seviyesini gösteriyor ve bu durum antrenmanlarla maçlara olan yaklaşımının bir sonucu. Oyunun sonunda bile bu denli diri kalması yaptıklarının bir ödülü."

Garnacho'nun iki ana özelliği şüphesiz hızı ve son vuruş yeteneği. Bu durum onu ideal bir kanat forvet olarak tanımlarken, giderek artan gol sayısı dikkat çekiyor.

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Etkileyici bir teknik kapasiteye sahip olan Garnacho, takım arkadaşlarına da sık sık gol pası veriyor.

Garnacho'nun Ralf Rangnick'i A takım kadrosuna dahil edilmek için etkileyebileceği fırsatlar olacak ve bunu başarabilirse Ronaldo ile birlikte 'siu' sevinci yapma hayaline bir adım daha yaklaşacak.

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