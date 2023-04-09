Premier Lig’de rekorları alt üst eden Norveçli yıldız, İngiltere Milli Takımı’nın yıldızını gölgede bıraktı.

İngiliz futbolunun efsane golcüsü Alan Shearer, Tottenham’ın İngiliz golcüsü Harry Kane’in, Manchester City formasıyla attığı gollerle Premier Lig’e damgasını vuran Erling Haaland’ı kıskandığını söyledi.

Athletic’teki köşesinde Haaland’ın performansını değerlendiren efsane golcü, City’nin oyununun kendisini mest ettiğini ve muhtemelen Kane’nin de benzer durumda olduğunu söyledi.

Shearer ne söyledi?

“City’yi izlediğimde hayranlıktan salyalarım akıyor ve eminim Kane de benzer duyguları hissediyor. Başka bir sezonda olsak Kane’in büyüklüğünü övüyorduk ancak Haaland ortaya gülünç bir standart koymaya başladı. O neredeyse durdurulamaz Farklı bir seviyede ve rekorları alt üst edecek gibi görünüyor. Premier Lig’de üretken olmanın ne demek olduğuna ilişkin tanımlamaları yeniden yazan bir canavar izliyoruz”

Bu sezon harika bir performans sergilese de Haaland’ın gölgesinde kalmaktan kurtulamayan Kane, 2021 yazında Manchester City’e transfer olmaya yaklaşmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon 30 Premier Lig maçına 22 gol sığdıran Kane, gol krallığı yarışında 28 golü bulunan Haaland’ın ardında ikinci sırada yer alıyor.