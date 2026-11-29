Suudi Arabistan ekibi Al Riyadh'ın Başkanı Bandar bin Fahad Al-Muqail, kulübünün önümüzdeki dönemde takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için Faslı çalıştırıcı Hussein Ammouta ile anlaştığı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

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Faslı teknik adamın Mısır ekibi Al Ahly'deki macerası, birkaç gün önce Premier Lig'de Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından sona ermişti.

57 yaşındaki Ammouta, geçen temmuz ayının başında Danimarkalı Jess Thorup'un yerine iki sezonluk sözleşmeyle Al Ahly'nin başına geçmişti.

Ammouta, Mısır ekibini tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yönetti.

Son saatlerde Al Riyadh'ın Hussein Ammouta ile anlaştığı yönünde haberler yayılmış, ayrıca Ammouta'nın daha önce futbolcu olarak forma giydiği Suudi Arabistan kulübünün formasını tuttuğu bir fotoğraf da gündeme gelmişti.

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Ancak Al Riyadh Başkanı, bugün pazar günü yaptığı açıklamayla Faslı teknik adamla anlaşıldığı yönünde son saatlerde dolaşan tüm haberleri yalanladı.

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Bandar bin Fahad Al-Muqail, kulübünün Hussein Ammouta ile anlaştığını öne süren haberlerden birini "X" platformundaki hesabından paylaşarak "Daha çok yalan söylemek" yorumunu yaptı ve böylece Faslı teknik adamın transferine ilişkin tartışmaya son noktayı koydu.

Shobeir'den Ammouta'nın görevden alınmasına dair olay yaratan yorum

Al Ahly'de görevden almalar her zaman yenilgilerden kaynaklanmıyor; bazen sebep çok daha derinde yatıyor. Bunu dile getiren isim, takımın eski kalecisi, medya yorumcusu Ahmed Shobeir oldu. Shobeir bu değerlendirmeyi, Al Ahly'nin Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından Faslı teknik direktörü Hussein Ammouta ve yardımcı ekibiyle yollarını ayırdığını açıklamasından birkaç saat sonra yaptı.

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Herkes Pyramids yenilgisinin Ammouta'nın gönderilmesinin doğrudan sebebi olduğunu düşünürken Shobeir tüm beklentileri altüst etti. Shobeir'e göre sorun ne sonuçlarda ne de yönetimdeydi; asıl mesele sahada görünmeyen ama her takımı içten içe çökerten bir şeydi: oyuncuların teknik direktöre inanmaması.

Shobeir, "X" hesabından sosyal medyayı ayağa kaldıran bir paylaşım yaptı: "Ammouta neden Al Ahly'den ayrılmak zorundaydı? Arkadaşlar, oyuncular için en kötü şey teknik direktöre inanmamaktır!"

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Shobeir şöyle devam etti: "Herkes onun çok terbiyeli ve son derece saygılı biri olduğunu söylese de teknik açıdan oyuncularla Ammouta arasında uyum yoktu. İşler gün geçtikçe büyüdü, sonunda Pyramids yenilgisi geldi ve ondan sonra görevine devam etmesi çok zorlaştı."

Al Ahly, Pyramids karşısında eski Afrika şampiyonuna hiç yakışmayan oldukça sönük bir görüntü verdi. Maçın bir bölümünde topa sahip olma oranı Pyramids lehine %80'e ulaşırken Al Ahly'de bu oran yalnızca %20'de kaldı.

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Bu yenilginin ardından 20 puanda kalan Al Ahly, Mısır Ligi'nde üçüncü sıraya geriledi. Pyramids ise puanını 27'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu. Ezeli rakip Zamalek de aynı haftada El Gouna'yı 2-1 yenerek 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.