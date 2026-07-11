Bazı basın haberleri, Suudi Arabistan’ın Al-Qadisiyah takımının yıldızı Meksikalı Julian Kinones’in, 2026 Dünya Kupası’ndaki parlak performansının ardından önümüzdeki yaz transfer döneminde Chelsea’ye transfer olacağını ortaya çıkardı.

Kinones, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta 4 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ve ülkesinin milli takımını, İngiltere'ye 2-3 yenilmeden önce son 16 turuna yükselmesine öncülük etti.

Güvenilir gazeteci Ben Jacobs, “X” sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet’te, bu konuyla ilgili bazı haberlere rağmen Chelsea’nin Kenonis’i transfer etmek için herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

Ben Jacobs, Meksikalı forvet için herhangi bir teklif gelse bile, Al-Qadisiyah kulübünün, oyuncunun gösterdiği güçlü performanslar nedeniyle önümüzdeki yaz onu bırakma fikrini tamamen reddettiğini açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Al-Qadisiyah formasıyla en iyi performansını sergiledi ve 31 maçta 33 gol atarak Suudi Ligi'nin gol kralı oldu; bu başarıyla Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Tony'yi tek gol farkla geride bıraktı.

Doğu kulübüne katıldığından bu yana Kenonis, çeşitli turnuvalarda 68 maça çıktı ve bu maçlarda 62 gol atıp 12 asist yaptı; bu da her maçta birden fazla katkı sağladığı anlamına geliyor.

Hatırlanacağı üzere, Al-Qadisiyah takımı, geçen sezon Suudi Roshen Ligi’nde dördüncü sırada yer aldıktan sonra, tarihinde ilk kez Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hazırlanıyor.