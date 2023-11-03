Al-Nassr Raphael Varane için Manchester United’ın kapısını çalacak

Cristiano Ronaldo Real Madrid’de büyük başarılar yakaladığı Fransız savunmacıyla yeniden bir araya gelebilir.

Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Al-Nassr’ın Manchester United’ın bir dönem Real Madrid forması da giyen Fransız stoperi Raphael Varane’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Football Transfer’in haberine göre Varane Suudi ekibiyle temasa geçerken, kariyerine Al-Nassr formasıyla devam etmeye oldukça sıcak bakıyor.

Manchester United’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro’nun da Suudi ekiplerinden yoğun bir ilgi gördüğü kaydedilirken, Varane’ın kariyerinin son yıllarını Suudi Arabistan’da geçirmek için istekli olduğu kaydedildi.

Al-Ittihad'ı reddetmişti

Yaz transfer döneminde bir başka Suudi ekibi Al-Ittihad da başarılı stopere teklifte bulunmuş ancak bu teklif Varane tarafından geri çevrilmişti.

Varane’nın takımdan ayrılmak istemesinde teknik direktör Erik ten Hag iyi bir uyum yakalayamamasının da etkili olduğu biliniyor. Takımıyla 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu bu sezon sadece 570 dakika sahada kaldı. Ronaldo ile daha önce Real Madrid’de birlikte top koşturan Varane, bir dönem Avrupa futbolunun en önemli stoperi olarak gösteriliyordu.