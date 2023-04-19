Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo'nun orta alanda rakibine yaptığı faul, büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasında Al Nassr, salı gecesi Al Hilal'e konuk oldu. Cristiano Ronaldo'nun takımı, rakibine Odion Ighalo'nun golleriyle 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu.

Karşılaşmanın skorundan çok, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı bir faul gündeme oturdu. Portekizli yıldız, maçın 56. dakikasında orta alanda Al Hilal oyuncusuna arkadan sarıldı ve futbolcunun boğazını sıktı.

Bu inanılmaz faulün ardından İngiliz hakem Michael Oliver, Ronaldo'ya sarı kart gösterdi. Al Hilal oyuncuları ise hakeme itirazda bulundu.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Ligde lider Al Ittihad'ın üç puan gerisinde ikinci sırada bulunan Al Nassr, rakibinden bir maç fazla oynadığı için dezavantajlı bir konumda.

Ligde altı maçı kalan Al Nassr, önümüzdeki hafta 26 Nisan'da Al Read'ı konuk edecek.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile kaç golü var?

Portekizli süperstar, Suudi Arabistan ekibiyle 2022-23 sezonunda şu ana kadar 13 resmî maça çıktı. Ronaldo, söz konusu 13 karşılaşmada 11 gol atıp iki asist yaptı.