Eski bir Al-Nassr yıldızı, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile acımasızca alay etti.

Portekizli, Al Raed'e gol attı

Bu sezon 12 gole ulaştı

Ancak sezonu kupasız tamamlamak üzere

NE OLDU? Portekizli süperstar, 4-0 kazanılan son lig maçında gol atan oyunculardan biriydi. Beş Ballon d'Or sahibi Ronaldo, ağları havalandırdıktan sonra ikonik 'Siuu!' gol sevincini yaptı. Ancak 2014 ile 2016 yılları arasında Riyad'da iki yıl geçiren Polonyalı millî oyuncu Adrian Mierzejewski, Ronaldo'yu sorguladı.

BÜYÜK RESİM: Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Mierzejewski, Al-Nassr formasıyla 12. golünü kutlayan Ronaldo'nun videosunu sosyal medyada paylaştı ve şu iğneleyici notu düştü: "Süper kupayı kaybettin. Diğer kupada yarı finalde elendin. Derbide Al Hilal'e yenildin. Bu da %99, şampiyon olamayacağınız anlamına geliyor. Ancak Al Raed'e karşı gol attın ve takımın 4-0 kazandı!"

SIRADA NE VAR? Ronaldo daha önce Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile birçok büyük ödül kazandı. Ancak Portekizli, Orta Doğu'daki ilk sezonunu eli boş bitirmeye hazır görünüyor.