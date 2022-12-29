Cristiano Ronaldo transferinde mutlu sona yakın görünen Suudi Arabistan ekibi, gözünü bir Real Madrid efsanesine daha dikti.

İspanyol basınından Marca, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferini tamamladıktan sonra Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a yöneleceğini öne sürdü.

2009-2018 yılları arasında Real Madrid'de birlikte top koşturan ikiliyi yeniden bir araya getirmek isteyen Al Nassr'ın Ronaldo transerini 1 Ocak'ta resmen duyurması bekleniyor.

Yıllık 200 milyon euro karşılığında yedi senelik sözleşme imzalaması beklenen Ronaldo'nun sağlık kontrollerine ilişkin program Al Nassr kulübü yetkilileri tarafından planlanırken, Ronaldo'nun bir temsilcisinin bu hafta Suudi Arabistan'da imza törenine ilişkin son detayları organize ettiği öne sürüldü.

Ronaldo imzalıyor

Ronaldo'nun yeni takımının hangi kulüp olacağı sorusu yerini Al Nassr ile sözleşmeyi ne zaman imzalayacağı sorusuna dönüşürken, gözler artık Ramos'un kararına çevrildi.

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu PSG'deki ilk sezonunda sakatlıklar nedeniyle çok sayıda karşılaşmada forma giyemeyen 36 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon ise toplam 21 karşılaşmada yer aldı.

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakılan Ramos'un PSG'den sezon ortasında ayrılması zor görünüyor.