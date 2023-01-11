Suudi Arabistan ekibi, Cristiano Ronaldo transferinin ardından gözünü bu kez de Barcelona'ya dikti.

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayarak dikkatleri bir anda üzerine çeken Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yeni bir yıldızın daha peşinde.

ESPN'in haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Sergio Busquets'i kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Haberde, Al Nassr'ın 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya yıllık 13 milyon euro maaş teklif edeceği yazıyor.

Joan Laporta ve Xavi, Busquets ile ilgili ne demişti?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, geçtiğimiz günlerde Sergio Busquets ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haziran ayına kadar sözleşmesi var. Bu kontratın sonuna kadar burada kalacak. Sonrasını göreceğiz" yorumunu yaptı.

Barça Başkanı Joan Laporta ise, Ruben Neves spekülasyonlarını değerlendirirken Busquets ile ilgili, "Busquets sonsuza kadar burada olmayacak ve ona garantili bir yedek bulmak için kadromuzun içinde çalışmalar var" dedi.

Barcelona ve Busquets'i ne bekliyor?

La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Katalan devi, İspanya Kupası Yarı Final mücadelesinde 12 Ocak'ta Real Betis ile karşılaşacak.

Atleti maçında ilk 11'de yer alan Busquets'in Real Betis'e karşı da sahada olması bekleniyor.