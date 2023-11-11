Al-Ittihad, Milan’ın efsanesi Paolo Maldini’yi göreve getirmek için çalışmalara başladı

Futbol ve yöneticilik kariyeri boyunca Milan’dan başka bir takımda yer almayan İtalyan efsane, Suudi Arabistan’ın yolunu tutabilir.

Karim Benzema, N’Golo Kante ve Fabinho gibi astronomik transferlere rağmen Suudi Arabistan Ligi’nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Al-Ittihad sportif direktörlük görevine Milan’ın efsane ismi Paolo Maldini’yi getirmek istiyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Cidde ekibi, teknik direktör Nuno Espirito’nun kovulmasının ardından sportif faaliyetlerini devralması için Maldini ile masaya oturdu.

Futbol hayatına nokta koyduktan uzun yıllar sonra Milan’a futbol direktör olarak dönen ve kazanılan şampiyonluğun ardından yaz aylarında görevden alınan Maldini, görevi kabul etmesi halinde kariyerinde ilk kez Milan dışında bir takımın başarısı için çalışacak.

11 puan gerideler

Beş kez Avrupa Kupası kazanan Maldini, Benzema, Kante ve Fabinho gibi oyuncuların olduğu kadrodan maksimum verimi almakla görevlendirilecek.

Al-Ittihad Cuma günü Abha karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından milli maç arası sonrasında 24 Kasım’da bir başka efsane isim Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Al-Ettifaq'ı ile karşı karşıya gelecek. Ligde 13 maç sonunda zirvenin 11 puan gerisine düşen Al-Ittihad, geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunda çok daha mütevazı bir kadroyla şampiyon olmuştu.