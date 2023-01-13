İspanyol basını Al-Nassr'ın en büyük rakibi Al-Hilal'in Lionel Messi transferi için harekete geçtiğini öne sürdü.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinin ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak ikinci büyük dünya yıldızı merakla beklenirken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Mundo Deportivo'da yer alan haberde Suudi Arabistan'ın sıradaki hedefinin PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi olduğu belirtildi.

Al-Nassr'ın en büyük rakibi Al-Hilal'in Messi'yi transfer edebilmek için yılda en az 300 milyon dolarlık bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülürken, Messi'nin oldukça farklı geleneklere ve iklime sahip olan bu ülkeye transfer olma ihtimali güç görünüyor. Buna rağmen teklif edilecek miktarın oldukça astronomik olması ise işleri biraz karışık hale getiriyor.

Al-Hilal hemen istiyor

2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için dünyaca ünlü oyuncuları transfer etmeye gayret eden ve bu doğrultuda açıkça devlet desteği de alan Suudi kulüplerinin bir sonraki adımı merakla beklenirken, Al-Nassr için Ronaldo'yu transfer eden Suudi devletinin en büyük rakipleri Al-Hilal için de Messi'yi transfer etmesi iki takım arasındaki dengeyi yeniden sağlayacak.

Messi'ye 1-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kulüpler Şampiyonası'na kadar transfer etmek isteyen Al-Hilal yönetiminin bu transferi hemen gerçekleştirmesi için PSG ile masaya oturması gerekiyor.

PSG'nin önümüzdeki hafta hazırlık maçı programları için Suudi Arabistan'a gidecek olması iddiaları güçlendirirken, Fransız ekibinin sahiplerinin Suudi Arabistan'ın en önemli rakiplerinden Katar'a ait olduğu düşünüldüğünde Messi'nin sözleşmesi bitmeden takımdan ayrılma ihtimali oldukça zayıflıyor.