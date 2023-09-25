Al Hilal’e imza atan Neymar’ın çok gizli Santos planı ortaya çıktı

Brezilyalı yıldız Neymar 2026 Dünya Kupası öncesinde ülkesine dönmeyi planlıyor.

Yaz transfer döneminde Avrupa futboluna veda eden ve Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Neymar’ın Santos’a geri dönmek istediği öne sürüldü. Ünlü gazeteci Ademir Quintino’nun aktardığı bilgiye göre Al Hilal’in dört yıllık sözleşme teklifini geri çeviren ve iki senelik kontrat imzalayan Neymar, kontratının sona ermesiyle birlikte altyapısından yetiştiği Santos’a dönmenin hayalini kuruyor.

İddiaya göre Neymar ve babası arkadaşlarıyla konuşurken kulak misafiri olan Quintino, Neymar’ın dört yerine iki senelik kontrat imzaladığını ve Dünya Kupası’ndan bir yıl önce Santos’a dönme hayali kurduğunu öğrendi.

Son Dünya Kupası olacak

Habere göre Santos’un kapısını çalan Neymar geri dönmek için büyük bir arzu duyarken, Santos yönetimi de Neymar transferiyle sansasyon yaratmak istiyor.

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlencek Dünya Kupası’nı büyük bir olasılıkla son Dünya Kupası olarak gören Neymar, Al Hilal formasıyla çıktığı ilk üç karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Fiziksel sorunların yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus ile de anlaşamayan Neymar’ın, Jesus’un görevden alınmasını istediği öne sürülmüştü.