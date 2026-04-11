Al-Ahli'nin Müsabaka Komitesi'nin cezalarına ilişkin resmi açıklaması

Mısır'ın Al-Ahly kulübü, bugün Cumartesi günü, ligdeki son Seramica Cleopatra maçı nedeniyle kulübe uygulanan yaptırımlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Al-Ahly, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Kulüp, bu sabah Profesyonel Kulüpler Birliği ve Mısır Futbol Federasyonu İtiraz Komitesi'ne, Müsabaka Komitesi'nin aldığı kararlarla ilgili itirazda bulundu."

Al-Ahly, "Kararlar, futbol direktörü Walid Salah El-Din'in bir maçlık cezalandırılması ve 5 bin pound para cezasına çarptırılması, Mohamed El-Shenawy'nin dört maçlık cezalandırılması ve 50 bin pound para cezasına çarptırılması ile kulübe 20 bin pound para cezası verilmesini öngörüyor" dedi.

Son olarak şunları ekledi: "Al-Ahly, her iki kuruma yaptığı itirazda, maç hakemi Mahmoud Wafa ile yaşanan husumetin kanıtlanmasının ardından söz konusu kararların iptal edilmesini talep ediyor. Kulüp ve oyuncuları, Wafa'nın El-Shenawy, Mahmoud Hassan Trezeguet ve Hussein El-Shahat'a yönelik uygunsuz sözler sarf etmesi ve eliyle itmesi nedeniyle, Mısır futbol sahalarında görülen tehlikeli bir emsal teşkil eden bu davranışından dolayı Disiplin Komitesi'ne şikayette bulunmuştu."



