Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, yeni takımı Suudi Arabistan’da olsa da Avrupa futbolunu etkilemeye devam ediyor.

Fenerbahçe’deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımının başına geçen Jorge Jesus, yeni takımına eski öğrencisi Bernardo Silva’yı transfer etmek istiyor. CBC Sports’ta yer alan habere göre Jesus’un görev yaptığı Al-Ahli, İngiliz ekibiyle Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Portekizli oyuncuya yıllık 50 milyon euro teklif etti.

Geçtiğimiz yaz da takımdan ayrılması gündeme gelen ancak finansal problemlerle boğuşan Barcelona’nın maliyetini karşılayamamasından ötürü Manchester City’de kalan Silva, Jesus ile daha önce Benfica’da birlikte çalışmıştı.

Guardiola'nın vazgeçilmezlerinden

Jesus’un kendisine fazla forma şansı vermemesi üzerine takımdan ayrılan ve Monaco’ya katılan Silva, burada Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Al-Ahli’nin yanı sıra Kylian Mbappe ile yollarını ayırmaya hazırlanan PSG ile de ismi geçen Silva bu sezon Manchester City formasıyla 55 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara yedi gol ve altı asist sığdırdı. City’de birçok farklı mevkide görev yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Pep Guardiola’nın geride bıraktığımız sezonda en çok süre verdiği yedinci oyuncu olmuştu.