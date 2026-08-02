Saygın Türk gazeteci Yagiz Sabuncuoglu'nun aktardığına göre Trabzonspor, menajeriyle yapılan görüşmenin ardından Salah'a oldukça cazip bir teklif sundu. Masada, yıllık tam 17 milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşmenin bulunduğu belirtiliyor.

Habere göre Salah, Trabzonspor'un teklifini kabul etmeye ve kariyerini Türkiye'de sürdürmeye prensipte açık. Önce ailesiyle görüşeceği ve ardından kararını vereceği ifade ediliyor. Bu arada, Türk dev kulübü ile hücum oyuncusunun menajeri arasındaki görüşmelerin de oldukça somut bir aşamaya geldiği öne sürülüyor. Sabuncuoglu'na göre gündem maddelerinden biri de Salah'ın forma satışlarından alacağı pay. Burada oyuncu tarafı için yüzde 20 ila 25'in yeterli olacağı belirtiliyor.

Trabzonspor'un bu sırada Salah için bonservis ödemesi de gerekmiyor. Mısırlı oyuncu, aslında 2027'ye kadar devam eden Liverpool FC ile olan sözleşmesini bir yıl erken feshetmiş, ilkbaharda Anfield Road'a erken vedası resmen duyurulmuştu. Bu nedenle Salah, 1 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz ve Trabzonspor dışında da birkaç seçeneğe sahip.

Yoksa Trabzonspor mu? Mohamed Salah'ın Besiktas'a transferi gerçekleşmedi

MLS ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin de ilgisi olduğu belirtilirken, son dönemde en somut gelişme Trabzonspor'un ligdeki rakibi Besiktas ile yaşanmıştı. Temmuz ortasında medyada çıkan haberlerde, Salah'ın İstanbul ekibine transferinin hatta çok yakın olduğu öne sürülmüştü. Kısa süre sonra bu durum Besiktas Başkanı Serdal Adali tarafından doğrulanmıştı, ancak aynı zamanda görüşmelerde sorunlar çıktığını da açıklamıştı.





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Buna göre Salah'ın menajeri son anda komisyon taleplerini artırdı, Besiktas ise buna yanaşmak istemedi ve yanaşamadı. Birkaç gün önce Besiktas Sportif Direktörü Önder Özen de Salah'ın Boğaz'a olası transferinin şimdilik rafa kalktığını vurguladı. Yıllık 10 milyon euro garanti ücret artı 2 milyon euro bonus ödemesi içerdiği belirtilen teklifin ise hâlâ geçerli olduğu ifade edildi. Ancak bu teklifin artık revize edilmeyeceği, görüşmelerin yeniden başlaması için Salah cephesinin şimdi Besiktas'a doğru bir adım atması gerektiği kaydedildi.

Trabzonspor, Mohamed Salah ile yeniden zirveye mi oynayacak?

Besiktas ile yeni görüşmeler yerine şimdi Trabzonspor'a transferin şekillenmekte olduğu görülüyor. Türkiye'nin kuzeydoğusundaki köklü kulüpte, 2022'deki son şampiyonluğun üzerinden dört yıl geçtikten sonra yeniden zirve yarışında söz sahibi olmanın hayali kuruluyor. Son olarak Galatasaray üst üste dört kez şampiyon olmuştu.

Salah kalitesinde bir oyuncu, bu hedefte Trabzonspor'a elbette yardımcı olurdu. 34 yaşındaki Mısırlı, Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından yeniden yeni bir meydan okumaya atılmak istiyor ve hâlâ bir takıma çok şey katabilecek durumda. Salah bunu son olarak Dünya Kupası'nda da kanıtladı; Mısır'ı kaptan olarak son 16 turuna taşıdı ve son 16 turunda daha sonra dünya ikincisi olan Arjantin karşısında sansasyona çok yaklaştı. Salah, turnuvadaki beş maçta bir gol ve iki asist üretti.