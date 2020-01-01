Ajax, Ziyech'in Chelsea'ye transferini doğruladı

Chelsea, Hakim Ziyech'in transferi konusunda Ajax ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech gelecek sezon Premier Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor.

Londra ekibi devre arası transfer döneminde de girişimlerde bulunmuş ancak Ajax yönetimi ocak ayında bırakmaya yanaşmamıştı.

De Telegraaf'ın haberine göre kulüpler Ziyech'in transferi konusunda 45 milyon euro'ya prensip anlaşmasına vardı.

Daha fazla takım

Erik ten Hag doğruladı

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söylerken Ziyech'in bu zamana kadar Ajax'ta kalmasına şaşırdığını da itiraf etti.

Haberin devamı aşağıda

Hollandalı teknik adam , Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Ziyech'in 'ye transferi mi? Yakında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açıkçası bu transferin bir veya iki yıl önce olmasını beklemiştim. Hemen her transfer döneminde 'Neyse ki yine takımda kaldı' dedik. Sezon sonuna kadar bizimle kalacağı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

2016 yılında Twente'den Ajax'a transfer olan yıldız orta saha oyuncusu forma giydiği 159 maçta 48 gol atıp 82 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Ajax, Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'i satmış, Ziyech'i ise takımda tutmuştu.