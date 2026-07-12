Ajax, Yann Sommer’i kesin olarak kaçırdı: Yann Sommer kariyerine Belçika’da devam edecek

Yann Sommer yeni bir kulüp buldu. Inter’den ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçen 37 yaşındaki kaleci, kariyerine Club Brugge’de devam edecek. Bu haberi Sacha Tavolieri ve Fabrizio Romano duyurdu.

Sommer, son üç yıldır Inter'de kaleci olarak görev yapıyordu. Kulüp, sözleşmesini uzatmadı ve bu nedenle 1 Temmuz'dan beri kulüpsüzdü.

Şimdi ise Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Romano’ya göre Belçika’da “kısa süreli bir sözleşme” imzalayacak, ancak Het Laatste Nieuws gazetesi ise 2029 ortasına kadar geçerli üç yıllık bir sözleşmeden bahsediyor.

İtalyan transfer piyasası uzmanı, Sommer’in elinde birden fazla teklif olduğunu da ekliyor. Bunlar arasında İspanya’dan gelen teklifler de vardı, ancak Sommer sonunda Club Brugge’yi tercih etti.

Belçika kulübünde ilk kaleci olacak. Son yıllarda bu görevi Simon Mignolet (38) üstleniyordu, ancak o bu yaz kariyerine son verdi.

Sommer, son üç yılda Inter formasıyla 139 kez kaleyi korudu. İsviçreli kaleci ayrıca ülkesinin milli takımında 94 kez forma giydi, ancak 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana milli maçlarda forma giymedi.

Geçen ay La Gazzetta dello Sport, Ajax’ın da Sommer için talip olduğunu bildirmişti. Ancak Amsterdam ekibi şu anda başka bir deneyimli kaleciyi kadrosuna katmaya çok yakın: Marc-André ter Stegen.