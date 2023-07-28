Ajax'tan yıldızını isteyen Chelsea ve Arsenal'a rest!

Hollanda ekibi Ajax, yıldızını isteyen Chelsea ve Arsenal'a karşı tok satıcı rolünde...

NE OLDU? 22 yaşındaki oyuncu, özellikle son sezonda Hollanda Ligi'nde 18 gol kaydettikten sonra, bir süredir iki Londra kulübü Arsenal ve Chelsea tarafından ilgi görüyor.

Şu anda değeri 40 milyon £ (51 milyon $) değeri olan yıldız için Ajax sportif direktörü Sven Mislintat, özellikle 1 Eylül'de transfer döneminin sonuna yaklaştığımız için fiyatın zamanla artacağını belirtti.

NE SÖYLEDİLER: Ajax sportif direktörü, "Gayri resmi olarak onu soran kulüpler var. Futbol dünyasında işlerin farklı olabileceğini bilseniz de çok yakın zamanda bir teklif beklemiyorum.

"Belki de ilgi herkesin düşündüğü kadar ciddi değildir. Oyuncularla olan ilişkinin iyi kalması bizim için önemli.

"Bu şeffaf olmak ve iyi ilkeler uygulamaya çalışıyoruz. Transferin son gününe yaklaştıkça transfer ücreti artıyor" diyerek oyuncuyu isteyen kulüplere rest çekerek ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtti.

BÜYÜK RESİM: Mislintat, Kudus veya West Ham'ın transfer hedefi olan Edson Alvarez ile artık yollarını ayırmak istediklerini, ancak talep ettikleri fiyat karşılanırsa oyuncuların ayrılmasına izin vereceklerini açıkladı.

"Belirlenmiş bir son tarih yok, ancak önceden proaktif bir şekilde yapmamışsak, yerlerine oyuncu almak zorunda olduğumuz anlaşmalar var.

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(C)Getty images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Kudus'un Arsenal'e transfer olmayı Chelsea'ye tercih ettiğine inanılıyor çünkü Arsenal, ona Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamayı sunabilir.

Mikel Arteta'nın transfer olmasını istediği Kudus'ün geleceğinin nasıl olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.