Ajax'ta Francesco Farioli depremi!

Francesco Farioli, Ajax’taki görevinden sezon sonunda ayrıldığını açıkladı.

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Ajax ile geçirdiği bir sezonun ardından kulüpten ayrılacağını duyurdu. Kulübün Pazartesi sabahı yaptığı resmi açıklamada, Farioli’nin 2024-25 sezonunun sonunda görevinden ayrılacağı doğrulandı.

36 yaşındaki çalıştırıcı, ayrılık kararının ardında “geleceğe dair ortak bir vizyona sahip olmalarına rağmen, bu hedeflere ulaşma yöntemleri ve zamanlamaları konusundaki farklılıkların” yattığını belirtti. Farioli, Ajax'a katkı sağladığı için gururlu olduğunu vurguladı.

Farioli yönetimindeki Ajax, sezonu Twente karşısında 2-0’lık galibiyetle tamamladı. Jordan Henderson ve Wout Weghorst’un golleriyle alınan bu zafer, Eredivisie’yi 78 puanla ikinci sırada tamamlamalarını sağladı. Ancak Ajax, sezonun son beş maçında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu PSV Eindhoven’a kaptırdı.

Farioli: Görevimi tamamladım

Francesco Farioli, kulüp sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ajax’taki yolculuğum neredeyse bir yıl önce De Toekomst’ta başladı. Amacımız Ajax’ı hak ettiği yere geri getirmekti. Bu yolculuk, Şampiyonlar Ligi’ne dönüşle birlikte Johan Cruijff Arena’da son buldu.”

“1998’den bu yana kulübün ilk Hollandalı olmayan ve ilk İtalyan teknik direktörü olmak büyük bir onurdu. Personelimle birlikte bu zorluğu saygı, tutku ve başarı kararlılığıyla karşıladık. Ajax taraftarından gördüğümüz destek bizim için çok değerliydi.”

Farioli, Ajax yönetimiyle gelecek hedeflerinde uyumlu olduklarını ancak bu hedeflere ulaşma yöntemi ve zamanı konusundaki farklılıklar nedeniyle ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Ajax cephesi hayal kırıklığı yaşıyor

Ajax sportif direktörü Alex Kroes, Farioli’nin ayrılığını “büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. Kroes, “Francesco ve ekibi bize çok yardımcı oldu. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi’ne katılımı başardık” dedi.

Kroes ayrıca, Farioli’nin kulüpteki yüksek performans kültürünün gelişimine katkı sağladığını belirtti ve teknik heyetin ayrılığıyla birlikte yaz transfer döneminin daha da zorlu hale geleceğini vurguladı. Ajax, 26 Haziran’da başlayacak sezon öncesi hazırlıklarına güçlü bir teknik kadroyla girmeyi hedefliyor.