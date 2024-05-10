Türkiye'de Alanyaspor'u ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, dünyaca ünlü bir kulübün başına geçmeye hazırlanıyor.

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmeye hazırlanan Ajax’ta Graham Potter’dan olumsuz yanıt alınmasının ardından gözler tanıdık bir isme çevrildi. Dünya futboluna sayısız yıldız oyuncu yetiştiren Ajax’ın Nice’te başarılı bir sezon geçiren ve bir dönem Süper Lig’de Karagümrük ile Alanyaspor’u da çalıştıran Francesco Farioli ile görüştüğü belirtildi.



Sky Sport’ta yer alan habere göre son birkaç saat içerisinde sıklaşan görüşmeler çerçevesinde Farioli de Ajax’ta görev yapmaya oldukça sıcak bakıyor. Haberde Hollanda kulübünün Farioli’yi uzun bir süredir takip ettiği ve yaptığı çalışmaların kulüp yönetimi tarafından takdir topladığı ifade edildi. Ajax’tan gelen tekliften etkilenen Farioli ise şampiyonluğa oynayacak bir takımda görev yapma ihtimali nedeniyle büyük bir heyecan duyuyor.

Dönüm noktası Türkiye oldu

İki taraf arasında anlaşma gerçekleşirse Farioli Ajax tarihindeki ilk İtalyan teknik direktör olacak. Son 20 yıldır sadece Hollanalı teknik direktörlerle çalışan Ajax’ta böylece bu gelenek de son bulacak. 2008 yılında futbol hayatına nokta koyan ve eldivenlerini asan Farioli, Floransa Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, “Oyunun Felsefesi: Futbolun Estetiği ve Kalecinin Rolü” başlıklı teziyle mezun olmuştu.



2022 Dünya Kupası öncesinde genç futbolcuları eğitmeyi amaçlayan bir gelişim merkezi olan Aspire Academy'de kaleci eğitmeni olarak çalışmak üzere 2013 yılında Katar’a taşınan Farioli, sonrasında Benevento ve Sassuolo’da Roberto De Zerbi’nin teknik ekibinde yer aldı. Barselona’daki bir konferans sırasında Alanyaspor’dan Çağdaş Atan’ın yardımcısı olması için teklif alan genç futbol adamı böylece Türk futboluna adım atarken, kariyerinde birinci adam olarak ilk kez Karagümrük’te görev yapmıştı.