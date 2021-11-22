Beşiktaş - Ajax maçının hakemi Irfan Peljto kimdir? Türk takımları karnesi nasıl?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Peki Irfan Peljto kimdir ve daha önce yönettiği Türk takımlarının maçları nasıl sonuçlandı?

Irfan Peljto kimdir?

Irfan Peljto, 2013 yılından beri Bosna Premier Ligi'nde görev yapan Bosnalı bir profesyonel futbol hakemi.

Hakemlik kariyerine ilk olarak 27 Temmuz 2013'te Rudar Prijedor ile Radnik Bijeljina arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

37 yaşındaki Irfan Peljto, 2015'ten bu yana FIFA hakem listesinde.

İlk üst düzey uluslararası maçını 8 Haziran 2019'da Belçika ve Kazakistan arasında oynanan karşılaşmayla yönetti.

Irfan Peljto, Türk takımları karnesi

Türk takımları, Irfan Peljto yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı.

Peljto ilk olarak 24 Ekim 2019'da Başakşehir ile Wolfsberger arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetti.

Başakşehir bu karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2019 Ekim 2020'de oynanan Sivasspor, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının hakemi de Peljto'ydu. Sivasspor rakibi karşısında 2-1 mağlup oldu.

5 Ağustos 2021'de Dinamo Batumi ile Sivasspor arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını Bosnalı hakem yönetti. Sivasspor bu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Irfan Peljto, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertliler'in 3-0 kazandığı karşılaşmayı da yönetmişti.