Ahmet Nur Çebi, Sergio Ramos'un yüksek maliyetini açıklarken Anderson Talisca transferinde Al Nassr'a takıldıklarını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kısa bir süre önce siyah-beyazlıların gündeminde olan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, Ramos'un iki yıllık maliyetinin 50 milyon euro olduğunu duyurdu. Kulüp başkanı, Talisca transferine ise Al Nassr'ın izin vermediğini vurguladı.

Ne söylendi?

Basın toplantısı düzenleyen Çebi, Anderson Talisca ve Sergio Ramos'la ilgili ise şunları söyled:

Haberin devamı aşağıda

"Talisca gündemde. İstenmez mi, istenir. Çok istedik ama kulübü 'hayır' dedi. 'Giderken niye engel olamadık' dedim içimden.

"Ramos transferi gündeme geldi. Uğraştık. Olsun dedik. Gerçekte ne istediğini biliyor musunuz? Verebilen varsa verecek. 16.5 milyon euro, artı vergileri 25 milyon euro. İki yıllık kontrat. 50 milyon euro.

"Kimse sponsor olmak için beni aramadı. Geçtiğimiz sene devre arasında sağlıklı transferler yaptığımızı düşünüyorum. Bunlar da neticelere yansıdı."

Anderson Talisca ne söyledi?

Brezilyalı 10 numara, Ahmet Nur Çebi'nin yukarıdaki sözlerinden bir gün önce yaptığı açıklamada Al Nassr'da kalacağını duyurdu ve şunları söyledi:

"Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok.

"Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada, Suudi Arabistan'da mutluyuz."

Talisca'nın Suudi Arabistan'da kalmasına kesin gözüyle bakılırken, Sergio Ramos'un ise Galatasaray'a imza atması bekleniyor.