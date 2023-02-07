Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı. Türkaslan'ın eşi ise bir video kaydı ile yardım istedi.

Türkiye'deki büyük felaketin yıkıcı etkileri sürerken endişe verici haberler de gelmeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan hâlâ haberi alınamadı.

Enkazdan kurtarılan kalecinin eşi Kübra Türkaslan ise bir video kaydı yaparak yardım istedi.

Ağlayarak yardım isteyen Kübra Türkaslan şunları söyledi:

"Burası çok kötü ne olur yardım edin. Eyüp 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin.

"Kepçe yok, vinç yok, kimse kaldırmıyor. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin... Burası dümdüz oldu. Ne olur yardım edin..."

Son durum ne?

Yeni Malatyaspor resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada Ahmet Eyüp Türkaslan için, "Dualarımız seninle" denildi.

beIN SPORTS'a konuşan Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Bozkaya ise son durumu şu sözlerle aktardı:

"Ahmet Eyüp'ün bulunduğu enkazdayız. İnşallah bugün iyi haberler veririz. İçimizdeki umut bu. Gerçekten çok kötü. Bu başka bir şey. İkinci depreme enkazın üzerinde yakalandık. Etrafımızdaki evler yıkıldı.

"Ahmet'in olduğu binada 60 kişi var. Biz yedi kişiye ulaşabildik. Yani... Çok zor, bazı şeyler yetersiz kalıyor.

"Bu evler kumdan mı yapıldı? Nasıl izin veriliyor bunlara? İnsan canı bu kadar ucuz mu? Her yer kum abi, kum!"

Bununla birlikte gelen son güncel verilere göre depremde toplam can kaybı 3 bin 549 oldu.