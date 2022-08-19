19 yaşındaki stoper, Hollanda devine transferini tamamladı.

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olduğunu duyurdu.

Buna göre bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki stoperin transferinden 9 milyon 500 bin euro bonservis ücreti elde etti.

Ajax ayrıca bir sonraki transferde oyuncuyu 9 milyon 500 bin euro'nun üzerinde bir rakama satarsa, bu ücreti aşan kısmın yüzde 15'i kadar bir ödeme daha yapacak.

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın transferini nasıl duyurdu?

Trabzonspor'un resmî internet sitesinden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır.

"Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir.

"Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin %5.3 ü oranında ödeme yapılacaktır."

"Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Ahmetcan, takımıyla 22 maça çıktı ve 2 gol 1 asist istatistiğine imza attı. Ayrıca Trabzonspor'la 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa başarısı yaşadı."

Ahmetcan Kaplan'ın kariyeri

Trabzonspor'un altyapısının bir ürünü olan genç stoper; 2018'de U16, 2019'da U17, 2020'de de U19'da forma giydikten sonra 2020'nin kasım ayında A takıma yükseldi.

Bordo-mavili formayla 18 maça çıkan solak stoper, bir de asist yapma başarısı gösterdi.