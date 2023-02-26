Eski hakem, yıllar önce girdiği iddia ile gündem olmuştu. Şimdi Sevilla ile Fenerbahçe yine eşleşti ve gözler Ahmet Çakar'a çevrildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşince akıllara eski hakem ve günümüzün hakem yorumcusu Ahmet Çakar geldi.

Bilindiği gibi Çakar yıllar önce Sevilla - Fenerbahçe maçın için çok iddialı konuşmuş ve "Fenerbahçe, Sevilla'yı elerse bikini giyerim" demişti.

TV yorumcusu, sarı-lacivertlilerin La Liga ekibi ile eşleşmesinin ardından bu maçla ilgili bir girişimde daha bulundu.

Ne söylendi?

Beyaz Futbol programının moderatörü Ertem Şener'e çağrıda bulunan Çakar, "Sevilla ile İstanbul'da oynanacak rövanş maçını sen anlatırsan; Fenerbahçe Kulübü, Osman Gökçek ve Acun Ilıcalı da izin verirse maçın yorumcusu olurum" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Cumartesi akşamı Konyaspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 24. hafta mücadelesinde 4 Mart'ta Kayserispor'a konuk olacak.

Kanarya, Sevilla ile ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da; rövanş mücadelesini ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.