Ahly'nin teknik direktörü Faslı Hüseyin Ammuta, pazar akşamı Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasının zirve mücadelesinde Zamalek karşısına çıkacak takımının ilk 11'ini açıkladı.

Ahly, 13 puanla üçüncü sırada yer alıyor; ezeli rakibi Zamalek ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

Ammuta, sol bek Tevfik Muhammed'e Mısır Premier Ligi'nde ilk kez ilk 11'de şans verdi.

Tevfik Muhammed, Ahly ile Mısır Başkenti Kupası'nda Petrol Asyut karşısında da ilk 11'de forma giymiş ve o maç kırmızılı devin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Ahly'nin ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Mustafa Şubeyr

Defans: Muhammed Hani, Eşref Dari, Yasin Marai, Tevfik Muhammed

Orta saha: Ekrem Tevfik, Mervan Atiyye, İmam Aşur

Hücum: Ahmed Seyyid Zizo, Eşref Benşarki, Süfyan Bencedide

Zamalek'in ilk 11'i de sürprizlerden uzak kalmadı. Teknik direktör Mutemed Cemal, santrforların tamamını (Nasır Mansi, Udey ed-Debbağ ve Hüsam Eşref) yedek kulübesinde tutmayı tercih ederek gerçek forvet pozisyonunda Ahmed Şerif'i sahaya sürdü.

Zamalek'in ilk 11'i ise şöyle:

Kaleci: Mehdi Süleyman

Defans: Mahmud Bentayek - Mahmud el-Vinş - Muhammed İsmail - Ömer Cabir

Orta saha: Muhammed Şehate - Ahmed Rebi - Ahmed Fettuh - Abdullah es-Said

Hücum: Shiko Banza - Ahmed Şerif