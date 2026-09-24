Medya mensubu Ahmed Şubeyr, önümüzdeki dönemde Pyramids'ten Ahly'ye oyuncu transferi ihtimaline dair dolaşan haberlerin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Söylentiler, sözleşmelerinin bitimine yaklaşan Pyramids ikilisi Mühenned Laşin ve Mahmud Marai'nin Ahly yolunda olduğuna dair dile getirilirken bu iki isim etrafında dönüyor.

Ahmed Şubeyr, bugün yaptığı radyo açıklamalarında şunları söyledi: "Pyramids'ten bazı oyuncuların Ahly'ye gideceğine dair çok konuşuldu, konu Mühenned Laşin ve Mahmud Marai'ye kadar geldi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Pyramids, ikilinin kulüple sözleşmesinin 2028 sonunda biteceğini, yani iki yılı olduğunu ve ayrıca 3 yıl daha uzatılacağını söyledi."

Şubeyr şunları ekledi: "Ziko hâlâ 2029'a kadar devam ediyor, Pyramids'in söylenen bunca söz ve tartışmayı bitirmek için durumu netleştirmesi güzel bir şey."









Şubeyr, ardından Mısır Basketbol Federasyonu'nun, Kanal maçındaki utanç verici olayın ardından Ahlyli oyuncu Amr Zahran'a verdiği cezadan bahsetti.

Şöyle konuştu: "Ahly'nin oyuncuya güçlü ve büyük bir iç ceza uyguladığından tamamen emin oldum ve basketbol federasyonundan yönetmeliği uygulamasını istedim. Kesinlikle hiç kimse ilkelere, ahlaka ya da saygıya karşı değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunun bir yönetmelik olmasını ve herkese uygulanmasını, tek bir oyuncuya uygulanıp bir başkasının serbest bırakılmamasını istiyoruz. Sevgili dostum, basketbol federasyonu başkanı Amr Musaylihi'nin sistemi ve yönetmelikleri herkese uygulayacağından bir an bile şüphe etmiyorum."

Şöyle sürdürdü: "Amr Zahran hata yaptı, evet hata yaptı ve cezayı hak etti (3 ay men) ve hatasını kabul ediyor. Bana Kanal oyuncusuyla barıştığını söylediler. İster cep telefonuyla çekim, ister medya merkezinin çekimi olsun, davranış her ne olursa olsun hoş değildi. Neyse, ceza aldı ve basketbol federasyonu bunu bir daha yapmayı aklından bile geçirmemesi için demir yumrukla vursun."

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