Ahly, Mısır'ın başkent kupası turnuvasındaki güçlü başlangıcını sürdürme hedefleriyle El Mukavlun El Arab karşılaşmasına çıkıyor. Faslı Hüseyin Ammuta yönetimindeki teknik heyet, maç için takım kadrosunu belirledi. Kadroda birkaç dikkat çekici değişiklik yaşandı; en dikkat çekenleri üç oyuncunun dönüşü ve başta İmam Aşur olmak üzere bazı temel unsurların yokluğunun sürmesi oldu.

Ammuta, Mısır'ın başkent kupası turnuvasının grup aşaması ikinci hafta müsabakaları kapsamında, Üçüncü Grup hesabına yarın Pazartesi günü Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanan El Mukavlun El Arab karşılaşması hazırlıkları çerçevesinde Ahly'nin kadrosunu açıkladı.

Faslı teknik direktörün beklenen karşılaşma için yaptığı tercihlerin en belirgin özellikleri arasında, kadroda Muhammed Hani, Yasir İbrahim ve Ahmed Rıza'nın dönüşü yer alırken; İmam Aşur, Ahmed Mustafa Zizo, Muhammed El Şenavi, Hüseyin El Şahhat ve Mervan Atiyye'nin yokluğu öne çıktı.

Ahly'nin El Mukavlun El Arab karşılaşması kadrosu şu şekilde:

Gelecek maçlar AHL Cup 13:00 ESL

- Kaleciler: Mustafa Şubeyr, Hamza Alaa.

- Savunma hattı: Yasin Mari, Eşref Dari, Ahmed Eid, Hadi Riyad, Yasir İbrahim, Muhammed Hani, Kerim Fuad.

- Orta saha: Ahmed Rıza, Ekrem Tevfik, Muhammed Mecdi Afşa, Ali Mahmud, Ahmed Nebil Kuka, Muhammed Abdullah, Tahir Muhammed Tahir, Ömer Muavvad.

- Hücum hattı: Süfyan bin Cedide, Munsıf Bakkar, Eşref bin Şarki, Mahmud Salah, Muhammed Rafet.

Ahly, Petrol Asyut'u dört golle mağlup ederek turnuvadaki yolculuğunda ilk üç puanını toplamasının ardından, turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etmeyi ve Üçüncü Grup'un lideri olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Kırmızılı ekip, kadrosunu vuran yokluklara rağmen olumlu başlangıcını değerlendirmeyi ve galibiyetleri toplamayı sürdürmeyi hedefliyor. Bu arada maç, teknik heyet için bazı unsurları denemek ve birkaç oyuncuya şans vermek adına bir fırsat niteliği taşıyor.