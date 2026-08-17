Ahli maçı öncesi: Barcelona'dan Hamza Abdülkerim hakkında mesaj

Barcelona, genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'e övgülerini sürdürdü. Genç oyuncu, Katalan kulübünün yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan ve iki takımı bir araya getiren hazırlık maçında Basel'e karşı 5-2'lik büyük galibiyet sırasında dikkatleri üzerine çekmişti.

18 yaşındaki oyuncu ikinci yarının başında Anthony Gordon'un yerine oyuna dahil oldu ve imzasını atmak için yalnızca üç dakika bekledi; Barcelona'nın ikinci golünü kaydederek hazırlık döneminde dikkat çeken golcü yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu.

Barcelona, Mısırlı oyuncusunun ortaya koyduğu performansı resmi "X" hesabı üzerinden kutladı. Kulüp, Hamza'nın gol attıktan sonraki bir fotoğrafını paylaşarak yanına şu ifadeyi ekledi: "Hamza doğuştan gelen bir golcü içgüdüsüne sahip. Dağarcığında daha çok gol var."



Bu mesaj, hazırlık maçlarında sergilediği üstün performanslarla dönemin en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline gelen oyuncuya kulübün duyduğu büyük güveni yansıtıyor.

Hamza Abdelkerim, sezon başlamadan önce Barcelona'nın tüm hazırlık karşılaşmalarında forma giydi. Bu durum, özellikle Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e ayrılmasının ve teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda şu ana kadar net bir forvet bulunmamasının ardından, ilk takımda yer alma şansını artırdı.

Mısırlı oyuncu, Barcelona ile önümüzdeki çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak Joan Gamper Kupası hazırlık maçında eski takımı Al Ahly ile karşılaştığında yeni bir meydan okumayı bekliyor.

Ayrıca oku:

Transfer döneminin müzikli sandalyeleri: Real Madrid ve Barcelona yanlış koltuklara mı oturuyor?