Sergio Agüero, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin tadını çıkarmakla kalmadı bu işten para da kazandı.

NE OLDU? Eski Manchester City ve Barcelona forveti, kalp rahatsızlığı nedeniyle Aralık 2021'de emekli olmak zorunda kaldı ve ülkesini başka bir büyük finalde temsil etme fırsatını kaçırdı. Arjantin, destansı bir finalin sonunda Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup ederek tarih yazdı. Agüero ise 17 Kasım'da Messi'nin tarihe geçeceğine dair bahse girdiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Agüero, sosyal medyada, Orta Doğu'da Messi'nin Altın Top'u kazanacağına dair 1001 dolar'lık bahis aldığını açıkladı ve kuponun ekran görüntüsünü yayınladı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi'nin 2022 Dünya Kupası'ndaki her eleme turunda gol atıp toplamda yedi gol ve üç asist kaydettiği muhteşem performansı, Agüero'ya 8 bin 623 dolar kazandırdı.

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SIRADA NE VAR? Katar'daki tarihi şampiyonluktan önce, söz konusu turnuvanın Messi'nin Arjantin ile son maçı olacağına dair söylentiler vardı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, daha fazla çıkma sözü verdi ve 2026 Dünya Kupası'na yeşil ışık yaktı.