Agüero, Ibrahimovic'in Arjantin'in Katar'daki nahoş davranışlarından sonra bir daha başarıyı tadamayacağını iddia eden yorumlarına yanıt verdi.

NE OLDU? Kıdemli AC Milan forveti, 2022 Dünya Kupası boyunca Arjantin'in "saygısızlığını" eleştirdi ve şampiyonluğu kazanan kadrodan sadece Lionel Messi'nin hatırlanacağını iddia etti. 2021'de futbolu bırakmasına rağmen kupayı kaldırmasına izin verilen Arjantinli efsane Agüero ise ülkesini savunmak ve Ibrahimovic'e bir oyuncu olarak davranışlarının mükemmel olmaktan çok uzak olduğunu hatırlatmak için Twitch'e girdi

NE SÖYLENDİ? Eski Manchester City forveti, eski Manchester United forvetine yanıt olarak şunları söyledi: "Senin de kötü davrandığını hatırlayalım, değil mi? United'a karşı oynadığımızı hatırlıyorum. Ben yedek kulübesindeydim. Kışkırtıyordun, karşılık veriyordun. "Bence Arjantin için endişelenmeden önce ülken için, son Dünya Kupası'nda bile yer almayan oyuncuların için endişelenmelisin.

"City ve United arasındaki bir maçta Nicolas Otamendi ile mücadele ettiğinizi hatırlıyorum. Pep Guardiola ile tartıştınız. Sanırım Pep bu yüzden seni Barcelona'dan göndermek istedi. Takım arkadaşlarıma saygısızlık ettin. Sen beni vurdun ve şimdi ben de seni vuruyorum gibi hissediyorum. Biz dünya şampiyonuyuz Zlatan. Sen kendini öldürmek istiyorsun. Messi dünyanın en iyisi, üzgünüm."

DAHA BÜYÜK RESİM: FIFA'nın, Arjantinli oyuncuların finalde Fransa'ya karşı davranışlarına ilişkin bir soruşturma başlattığı göz önüne alındığında, Ibrahimovic'in iddialarının temelsiz olmadığı açık. Kaleci Emiliano Martinez, Altın Eldiven ödülüyle uygunsuz bir hareket yaptı ve maçın ardından Kylian Mbappe'nin "ölümü" ile alay eden sloganlar attı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Soruşturmanın sonuçları henüz açıklanmadı. Ibrahimovic ise geçen yılın mayıs ayında geçirdiği diz ameliyatının ardından iyileşme aşamasında. İsveçli yıldızın takıma dönüş tarihi şubat ayının sonu olarak belirlendi.