Atletico Madrid'in yıldızı, İspanya La Liga'da 2 Aralık'ta oynanacak Barcelona maçını kaçırmaya çok yakın.

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"Marca" gazetesinin aktardığına göre, Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'in 2 Aralık'ta Barcelona ile oynayacağı maçta forma giymesi büyük şüphe altında.

Geçen cuma Nijerya Milli Takımı formasıyla oynarken sakatlanan oyuncunun Madrid'e gelmesini bekleyen Atletico Madrid, Nijerya Futbol Federasyonu'nun teşhis ettiği hafif diz burkulmasının ciddi olmadığından emin olmak istiyordu. Ancak kulübün sağlık ekibinin yaptığı ek kontroller, orta şiddette olsa da daha ciddi bir sakatlığı ortaya çıkardı.

Bu nedenle oyuncunun iyileşip ligin lideri karşısında forma giymesi için gereken süre oldukça dar görünüyor.

Haklı endişe

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Kanat oyuncusunun geçen cuma Tanzanya ile oynanan milli maçta sol dizindeki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasından bu yana Atletico Madrid cephesinde hâkim olan endişe, haklı çıktı.

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Sakatlığın ciddi olmadığından emin olmak gerekiyordu. Bu yüzden oyuncunun İspanya'ya dönüşünü hızlandırmak için çaba harcandı, ancak bunun zor olduğu görüldü. Bugün (salı) saat 13.00'ü biraz geçe El Cerro antrenman sahasına ulaşan Lookman, sakatlığın boyutunu kesin olarak belirlemek için kontrollerden geçti.

Lookman en az 3 maçta yok

Yapılan kontrolün ardından Atletico Madrid, oyuncunun sakatlığının başta düşünülenden daha ciddi olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu da iyileşme sürecinin artık durumundaki gelişmeye bağlı olacağı anlamına geliyor.

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Oyuncunun pazar günü Getafe ile oynanacak maçı ve salı günü Viking ile yapılacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kaçıracağı kesin. 28 Kasım Cumartesi günü Elche ile oynanacak maça hazır olması da pek olası görünmüyor.

Aslında, şu anda Lookman'ın ana hedefi bu olsa da, 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Barcelona maçına zamanında yetişmesi bile garanti değil.

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Lookman için farklı bir senaryo

Bu milli ara, Atletico Madrid'de oldukça zorlu haftalar geçiren Lookman için formunu yeniden yakalama adına altın bir fırsat olacaktı. Nijeryalı oyuncu yalnızca ilk 11'deki yerini kaybetmekle kalmadı, Barcelona karşısında yedek olarak bile oyuna girmedi. Bu, teknik direktör Diego Simeone'nin oyuncunun en iyi durumunda olmadığına dair açık bir mesajıydı.

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Simeone oyuncunun en iyi durumunda olmadığını kabul etmişti. Lookman da özgüvenini yeniden kazanmak ve gol atmak umuduyla milli takıma katılma isteğini dile getirmişti, ancak şimdiye kadar elde ettiği tek şey daha fazla endişe ve sakatlık oldu.

Parıltısını ve özgüvenini yeniden bulmaya çalıştığı bir dönemde Nijeryalı Ademola Lookman, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde milli takımıyla Tanzanya karşısında forma giyerken yaşadığı ani sakatlıkla yeni bir ağır darbe aldı.

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Ani ağrılar hisseden Atletico Madrid'in hücum oyuncusu, ilk yarı bitmeden sahadan çıkmak zorunda kaldı. Bu görüntü, hem Nijerya Milli Takımı teknik heyetini hem de Atletico Madrid taraftarlarını endişelendirdi.