Adrien Rabiot, Juventus'a imzayı atıyor

PSG ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot’nun Juventus’a imza atması bekleniyor.

şampiyonu , PSG ile sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılan Adrien Rabiot ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Fransız oyuncu önümüzdeki günlerde Juventus ile ön protokol imzalayacak.

Juventus transferi 1 Temmuz’da resmen duyuracak.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu sözleşmesini yenilemediği için geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren kadro dışı kalmıştı.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 20 resmi maçta forma giyen Rabiot, 2 gol atıp 2 de asist yapmıştı.