Adrien Rabiot, Juventus'a çok yakın

İtalyan basını, Paris Saint-Germain'de forma giyen Adrien Rabiot'un Juventus'a transfer olacağını duyurdu.

Sky Sports İtalia muhabiri Gianluca Di Marzio, 30 Haziran 2019'da PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız oyuncunun bedelsiz olarak 'a gideceğini açıkladı.

ve gibi dev kulüplerin de ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ve yıllık 7 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Aaron Ramsey'in transferinde olduğu gibi Rabiot'unkinde de 10 milyon euro'luk bir bonus ücretin sözleşmeye dahil olması bekleniyor.

PSG forması ile 227 maça çıkan Fransız isim, 24 gol 17 asistlik katkı sağladı.