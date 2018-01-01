Adriano, Inter günlerini anlattı

Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Adriano, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Parma'da yıldızı parladıktan sonra transfer olduğu Inter'de bir dönem fırtına gibi esen Adriano, İtalyan ekibinde yaşadığı günlerden bahsederken, futbola geri dönebileceğinin de sinyallerini verdi.

Son olarak 2011 yılında Corinthians'ta profesyonel olarak forma giyen Adriano, son olarak 2016 yılında yarı profesyonel olarak Miami United forması giymişti.

Jenerasyonunun en yetenekli golcüleri arasında gösterilen 36 yaşındaki Adriano, DAZN'a yaptığı açıklamalarda, "Ne kadar iyi olduğumu biliyordum. Ve önemli şeyler yaptığımız düşünüyorum. Inter'e ilk geldiğimde inanmıyordum. Soyunma odasında öylece durup Clarence Seedorf, Marco Materazzi gibi isimlere baktığımı hatırlıyorum. Ronaldo da beni çok iyi karşılamıştı. Evine bile davet etti. Hatta ben otelde kalırken, bana birlikte bir eve çıkmayı bile teklif etti." dedi.

"Massimo Moratti ikinci babam gibiydi"

Adriano, o dönem Inter'de müthiş bir takım yapılanmasının olduğunu da anlatırken, "Takım içindeki ortam çok güzeldi. Mesela Javier Zanetti... Her zaman benim yanımda oldu. Özellikle babam vefat ettiğinde, Başkan Massimo Moratti ile birlikte bana çok yardımcı oldular. Moratti benim ikinci babam gibiydi. Ona o yıllarda benim ve ailem için yaptığı şeylere minnettarım." diye konuştu.

"Emekli olmadım, sadece ara verdim!"

Adriano, şu anki yaşantısı ve futbola dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Rio'da ailem ve arkadaşlarımla birlikte çok mutuyum. Sıradan bir hayatım var. Ama emekli olmadım, sadece bir ara verdim. Eğer futbola geri dönme fırsatı karşıma çıkarsa bunu değerlendiririm, tabii sadece Brezilya'da olmak şartıyla. Üç çocuğum var ve onlardan uzak kalmak istemiyorum."

"Icardi ile iyi bir ikili olurduk"

Eski yıldız, Inter'in gözde golcüsü Mauro Icardi hakkındaki görüşlerini ise şöyle paylaştı: "Icardi harika bir oyuncu ve henüz çok genç. Onunla birlikte çok iyi bir ikili olurduk."

"Toplara sert vurmak benim için içgüdü!"

Sert şutlarıyla ve müthiş sol ayağıyla hafızalara kazınan Adriano, şut tarzıyla ilgili de konuşurken, "Bu doğuştan gelen bir şey. Çocukluğumdan geliyor... Arkadaşlarım topa daha yavaş vurmamı söylerdim ama bu benim için saf bir içgüdüydü. Asla toplara yavaş vurmadım."