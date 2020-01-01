Adrian Heath: Messi ve Ronaldo MLS'te forma giyebilir

MLS takımlarından Minnesota United'ın teknik direktörü, iki yıldızın da David Beckham'ın izinden gidebileceğini düşünüyor.

Minnesota United'ın teknik direktörü Adrian Heath, ve 'nun kariyerlerinin son duraklarının Amerika olabileceğini belirtti.

İki yıldızın 'te kendi hanedanlıklarını kurabileceğini söyleyen Heath, The Mirror'a açıklamalarda bulundu.

Heath " futbolu için inanılmaz bir gelişme olur. Global açıdan büyük profillere sahip bu iki oyuncunun David Beckham'ın yaptığı yapmaması için hiçbir sebep yok. ABD'ye gelme kararı verirlerse Los Angeles ve Miami, onlar için çok uygun iki şehir olur. MLS'in dünyanın en iyi ligleri arasına girebilecek potansiyeli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, David Villa, Wayne Rooney ve Steven Gerrard gibi oyuncular kariyerlerinin bir döneminde MLS'te mücadele etti.