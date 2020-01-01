Adrian Heath: Messi ve Ronaldo MLS'te forma giyebilir
Minnesota United'ın teknik direktörü Adrian Heath, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kariyerlerinin son duraklarının Amerika olabileceğini belirtti.
İki yıldızın MLS'te kendi hanedanlıklarını kurabileceğini söyleyen Heath, The Mirror'a açıklamalarda bulundu.
Heath "ABD futbolu için inanılmaz bir gelişme olur. Global açıdan büyük profillere sahip bu iki oyuncunun David Beckham'ın yaptığı yapmaması için hiçbir sebep yok. ABD'ye gelme kararı verirlerse Los Angeles ve Miami, onlar için çok uygun iki şehir olur. MLS'in dünyanın en iyi ligleri arasına girebilecek potansiyeli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, David Villa, Wayne Rooney ve Steven Gerrard gibi oyuncular kariyerlerinin bir döneminde MLS'te mücadele etti.