Adebayor resmen Kayserispor'da

Sarı kırmızılı kulüp Togolu golcüyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak forması giyen Emmanuel Adebayor'un yeni adresi yine bir Süper Lig ekibi oldu.

'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Togolu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Adebayor, imzalar atılmadan önce Kayseri'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmişti.

Sarı kırmızılı ekip, transferi resmi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:

Haberin devamı aşağıda

Kariyerinde , , ve gibi dev kulüplerin formasını giyen Adebayor, 2017'nin ocak ayında Başakşehir'e imza atmıştı.

Togolu golcü Başakşehir'de çıktığı 76 resmi maçta 28 gol atmış 7 de asist yapmıştı.