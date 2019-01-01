Süper Lig

Adebayor resmen Kayserispor'da

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Sarı kırmızılı kulüp Togolu golcüyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'un yeni adresi yine bir Süper Lig ekibi oldu.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Togolu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Adebayor, imzalar atılmadan önce Kayseri'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmişti.

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Sarı kırmızılı ekip, transferi resmi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:

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Kariyerinde Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi dev kulüplerin formasını giyen Adebayor, 2017'nin ocak ayında Başakşehir'e imza atmıştı.

Togolu golcü Başakşehir'de çıktığı 76 resmi maçta 28 gol atmış 7 de asist yapmıştı.

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