Adebayor resmen Kayserispor'da
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Son olarak Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'un yeni adresi yine bir Süper Lig ekibi oldu.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Togolu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Adebayor, imzalar atılmadan önce Kayseri'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmişti.
Sarı kırmızılı ekip, transferi resmi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:
??Emmanuel Adebayor, Kayserisporumuzda? İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) 26 Ağustos 2019
?? https://t.co/ksuAhN5Isn#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/UBOnqDb2YN
Kariyerinde Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi dev kulüplerin formasını giyen Adebayor, 2017'nin ocak ayında Başakşehir'e imza atmıştı.
Togolu golcü Başakşehir'de çıktığı 76 resmi maçta 28 gol atmış 7 de asist yapmıştı.