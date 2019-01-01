Emmanuel Adebayor, Kayseri'de
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AA
Ülkesi Togo'dan İstanbul'a, ardından Kayseri Havalimanı'na gelen Adebayor, basın mensuplarına açıklama yapmadı.
Bir grup taraftar, sar-kırmızılı kulübün atkısını hediye ettikleri Adebayor ile fotoğraf çektirdi.
Havalimanından kulüp tesislerine geçen Adebayor'un, sağlık kontrolünün ardından bugün kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Başakşehir'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Adebayor daha önce Trabzonspor'la görüşmüş ancak anlaşamamıştı.
Kariyerinde Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi dev kulüplerin formasını giyen Adebayor, 2017’nin ocak ayında Başakşehir’e imza atmıştı.
Togolu golcü Başakşehir’de çıktığı 76 resmi maçta 28 gol atmış 7 de asist yapmıştı.