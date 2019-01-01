Emmanuel Adebayor, Kayseri'de

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

Ülkesi Togo'dan İstanbul'a, ardından Kayseri Havalimanı'na gelen Adebayor, basın mensuplarına açıklama yapmadı.



Bir grup taraftar, sar-kırmızılı kulübün atkısını hediye ettikleri Adebayor ile fotoğraf çektirdi.



Havalimanından kulüp tesislerine geçen Adebayor'un, sağlık kontrolünün ardından bugün kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Adebayor daha önce 'la görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Haberin devamı aşağıda

Kariyerinde , , ve gibi dev kulüplerin formasını giyen Adebayor, 2017’nin ocak ayında Başakşehir’e imza atmıştı.

Togolu golcü Başakşehir’de çıktığı 76 resmi maçta 28 gol atmış 7 de asist yapmıştı.